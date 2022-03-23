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За сутки ВСУ уничтожили 7 танков и 6 артиллерийских систем России

За сутки ВСУ уничтожили 7 танков и 6 артиллерийских систем России За сутки украинские военные уничтожили семь танков, две БМП, шесть артиллерийских систем и несколько автомобилей оккупантов.
Другие страны
23 марта 2022 г. 04:58
За сутки ВСУ уничтожили 7 танков и 6 артиллерийских систем России

За сутки украинские военные уничтожили семь танков, две БМП, шесть артиллерийских систем и несколько автомобилей оккупантов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в оперативной информации по состоянию на 24:00 22 марта.

"Вооруженные силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими Сил обороны продолжают удерживать занимаемые рубежи, ведут разведку противника на всех направлениях его выдвижения и наносят ему огневого поражения имеющимися силами и средствами", - подчеркнули в Генштабе.

Так, на Донецком и Луганском направлениях противник пытался продвинуться и закрепиться, однако успеха не имел.

За сутки украинскими защитниками и защитницами было отбито семь атак противника и уничтожено семь танков, две БМП, шесть артиллерийских систем и несколько автомобилей, захвачено три БМП-3.

Также подразделениями ПВО были поражены воздушные цели противника, а именно два БПЛА, четыре самолета и ракета "Точка-У".

Потери личного состава противника составили около 100 человек (уточняются).

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada bir gündə Rusiyanın dörd təyyarə və azı 15 hərbi texnikası məhv edilib

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