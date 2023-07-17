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За сутки в Молдове на полях произошло 36 пожаров

За сутки в Молдове на полях произошло 36 пожаров За минувшие сутки в разных районах Молдовы произошло 36 пожаров на полях, огнем уничтожены несколько гектаров сельскохозяйственных культур.
Другие страны
17 июля 2023 г. 13:25
За сутки в Молдове на полях произошло 36 пожаров

За минувшие сутки в разных районах Молдовы произошло 36 пожаров на полях, огнем уничтожены несколько гектаров сельскохозяйственных культур.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

"Во второй половине дня 16 июля пожарные выехали на тушение загоревшегося пшеничного поля возле села Чернолевка Дондюшанского района. С огнем боролись шесть пожарных расчетов, благодаря их оперативным действиям удалось избежать распространения возгорания. Пожар уничтожил 7 га пшеничного поля", - отмечается в сообщении ГИЧС.

Также в воскресенье в Хынчештском районе на поле площадью 50 га во время сельхозработ загорелся трактор. Пожар уничтожил не только сельхозтехнику, но и 5 га сухой стерни и 20 стогов сена.

В Комратском районе пожарные потушили 35 гектаров сухой стерни.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, жара в Молдове продержится как минимум до 18 июля: максимальная температура воздуха будет достигать +33ºС и более.

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