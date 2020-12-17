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За сутки в мире зарегистрировали более 642 тыс. случаев заражения COVID-19

За сутки в мире зарегистрировали более 642 тыс. случаев заражения COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 72,85 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 642 тыс.
Другие страны
17 декабря 2020 г. 23:34
За сутки в мире зарегистрировали более 642 тыс. случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 72,85 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 642 тыс.

Как передает Report, согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 12,4 тыс., превысив 1,64 млн.

Отмечается, что в ВОЗ поступили сведения о 72 851 747 инфицированных и 1 643 339 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 642 738, умерших - на 12 407.

Более 45% всех случаев инфицирования за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (291 600), на втором месте - регион Европы (269 527), на третьем - Юго-Восточная Азия (34 284).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada bir gündə 642 mindən çox şəxsdə COVID-19 aşkarlanıb

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