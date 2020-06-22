За сутки в мире выявили более 152 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 152 тыс., превысив 8,86 млн.

Как передает Report, при этом, согласно данным, опубликованным 22 июня ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и приблизилось к 466 тыс.

По состоянию на 12:00 по бакинскому времени 22 июня, в мире был зарегистрирован 8 860 331 инфицированный и 465 740 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 152 323, число умерших увеличилось на 4 025. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были выявлены 183 020 новых случаев заражения и 4 743 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 4 370 519. За сутки этот показатель возрос на 90 665. Количество умерших там увеличилось на 2 627 и достигло 221 771. В Европе насчитывается 2 543 778 заразившихся и 193 366 умерших. За 24 часа число инфицированных там возросло на 17 115, количество умерших увеличилось на 280.