​За сутки в КНР зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки на материковой части Китая зафиксировано 42 новых случая заражения коронавирусоной инфекцией.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Государственного комитета здравоохранения КНР.

COVID-19 выявлен у 38 людей, прибывших в страну из-за границы. Остальные четыре случая зарегистрированы внутри Китая.

По данным комитета, в четверг в стране от коронавируса умер один человек. Инцидент случился в провинции Хубэй, которая была очагом вспышки инфекции.

Всего курс лечения от COVID-19 в Китае сейчас проходит 1116 человек.