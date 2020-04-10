Наверх

За сутки в КНР зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусом

​За сутки в КНР зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки на материковой части Китая зафиксировано 42 новых случая заражения коронавирусоной инфекцией.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Государственного комитета здравоохранения КНР.

COVID-19 выявлен у 38 людей, прибывших в страну из-за границы. Остальные четыре случая зарегистрированы внутри Китая.

По данным комитета, в четверг в стране от коронавируса умер один человек. Инцидент случился в провинции Хубэй, которая была очагом вспышки инфекции.

Всего курс лечения от COVID-19 в Китае сейчас проходит 1116 человек.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!