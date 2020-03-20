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За сутки в Китае от коронавируса выздоровели более 700 человек

За сутки в Китае от коронавируса выздоровели более 700 человек

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на три человека, количество заразившихся увеличилось на 39, выздоровели 730 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, ни один из новых случаев заражения не приходится на ставший эпицентром эпидемии в стране город Ухань. Число инфицированных в стране за всю историю эпидемии достигло 80,9 тысячи человек, из них выздоровели более 71 тысячи, умерли 3 248 человек.

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