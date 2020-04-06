​За сутки в Китае от коронавируса умер один человек

Число умерших в Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние сутки возросло на одного человека. Зараженных, прибывших из-за границы увеличилось на 38, до 951 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94,3% инфицированных, в том числе 114 человек поправились за последние сутки. Число заразившихся с декабря 2019 года составило более 81,7 тыс., официальный показатель смертности от заболевания - 4% (умерли более 3,3 тыс. человек). В стране все еще насчитывается 1 299 заболевших.