За сутки в индийском штате Ассам скончались еще 10 человек

За последние сутки в результате наводнения, которое произошло в северо-восточном штате Ассам в Индии погибли 10 человек.

За последние сутки в результате наводнения, которое произошло в северо-восточном штате Ассам в Индии погибли 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", по сообщениям местных органов управления стихийными бедствиями, из-за наводнений и оползней с апреля пострадало более 3,3 миллиона человек в 3 510 деревнях провинции, общее число погибших на сегодняшний день достигло 117 человек.

В заявлении указано, что только за последние сутки в штате скончались еще 10 человек.

Власти отметили, что в районе Кашара были развернуты два беспилотника, чтобы составить карту ситуации с наводнением с воздуха и отправить гуманитарную помощь в недоступные районы.

Муссонные дожди в июне-сентябре каждого года вызывают в Индию масштабные стихийные бедствия.