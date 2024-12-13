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СМИ: За сутки в Газе погиб по меньшей мере 71 палестинец

СМИ: За сутки в Газе погиб по меньшей мере 71 палестинец За сутки в результате атак Израиля в Газе погиб по меньшей мере 71 палестинец.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 07:13
СМИ: За сутки в Газе погиб по меньшей мере 71 палестинец

За сутки в результате атак Израиля в Газе погиб по меньшей мере 71 палестинец.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По сведениям ливанского Al Mayadeen, не менее 33 человек погибли и 84 числятся пропавшими после удара израильских ВВС по лагерю беженцев Нусейрат, расположенному в центральной части сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.

Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.

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Версия на азербайджанском языке Bir gündə Qəzzada ən azı 71 fələstinli həlak olub

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