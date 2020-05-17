​За сутки коронавирусом заразились почти 25 тыс. американцев

Почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США за сутки, более 1,2 тысячи человек скончались.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 24 996 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 050.

По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились 1 467 884 человек, скончались 88 754.