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За сутки коронавирусом заразились почти 25 тыс. американцев

​За сутки коронавирусом заразились почти 25 тыс. американцев

Почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США за сутки, более 1,2 тысячи человек скончались.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 24 996 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 050.

По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились 1 467 884 человек, скончались 88 754.

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