​За сутки коронавирусом в Китае заразились 99 человек

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 28 человек, количество заразившихся увеличилось на 99, выздоровели еще 1 678 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, число случаев заболевания в стране за всю историю эпидемии достигло 80,6 тыс. человек, при этом выздоровели 55,4 тыс. человек, умерли 3 070. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,8% вместо 3,77% днем ранее.