​За сутки коронавирус унес жизни более 1 тыс. бразильцев

Еще 1 005 человек с COVID-19 скончались в Бразилии за сутки, общее число умерших превысило 35 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно информации, число выявленных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 30 830.

Всего же, в стране выявлен 645 771 случай заражения COVID-19, скончались 35 026 человек.

Бразилия, по данным университета Джонса Хопкинса, обойдя Италию, заняла третье место в мире по числу жертв коронавируса - после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором, после США.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев инфицирования, почти 387 тысяч человек скончались.