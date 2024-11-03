За сутки границу Сирии и Ливана пересекли более 4,3 тыс. человек

Границу Сирии и Ливана за сутки пересекли более 4,3 тыс. человек.
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"За сутки с территории Ливана через пункты пропуска "Эль-Арида", "Эль-Джавасия", "Эд-Дабухия", "Джиср-эль-Камар" и "Джайдут-Ябус" границу Сирийской Арабской Республики пересекли 4,3 тыс. человек", - сказал Игнасюк на брифинге.
Также он добавил, что за сутки террористы из группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламской партии Туркестана" совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации. Один в провинции Алеппо и еще три в провинции Идлиб. В результате минометного обстрела один военнослужащий Сирии получил ранения.