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За сутки финскую границу пересекли почти 5 тыс. россиян

За сутки финскую границу пересекли почти 5 тыс. россиян Число россиян, пересекших финскую границу в день объявления в РФ мобилизации, составило 4 824 против 3 133 неделей ранее.
Другие страны
22 сентября 2022 г. 13:31
За сутки финскую границу пересекли почти 5 тыс. россиян

Число россиян, пересекших финскую границу в день объявления в РФ мобилизации, составило 4 824 против 3 133 неделей ранее.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава отдела международных дел пограничной службы Финляндии Матти Питканитти.

При этом, он отметил, что ситуация находится под контролем, и пограничники были готовы к такой ситуации на девяти контрольно-пропускных пунктах.

Как сообщает Euronews, Хельсинки готовит решение по ограничению на въезд для россиян вплоть до полного запрета, в том числе для шенгенских виз, выданных другими странами.

Так, глава МИД республики Пекка Хаависто заявил о том, что Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян.

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