За сутки число инфицированных COVID-19 в мире возросло более чем на 103 тыс.

Число заразившихся COVID-19 в мире увеличилось за сутки более чем на 103 тыс., превысив 4,89 млн. При этом количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, возросло более чем на 4 тыс. и превысило 323 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила ВОЗ.

В мире были зарегистрированы 4 893 186 инфицированных и 323 256 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 103 981, а умерших - на 4 467. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 2 166 003.

В Европе насчитываются 1 946 610 заразившихся и 170 283 умерших.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там выявлены 376 379 инфицированных, зафиксировано 10 468 летальных исходов.