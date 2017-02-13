За пять месяцев в Турции уничтожили до 700 террористов

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу рассказал об успехах сил безопасности страны в борьбе с террористическими организациями, в том числе с PKK.

Как передает Report, об этом сoобшил Anadolu.

По словам министра, ВС Турции за зиму провели 129 операций против террористической организации PKK, нанесли удары по 125 штабам и укрытиям террористов. «За пять месяцев в 22 провинциях Турции уничтожено 661 укрытие террористов», - пояснил Сойлу.

За последние пять месяцев в рамках антитеррористической операции задержаны 8477 человек, подозреваемых в пособничестве террористам. 2603 из них арестованы.

Сменено руководство 79 муниципалитетов, которое оказывало финансовую и логистическую поддержку террористам.

«За последние пять месяцев задержаны 49 влиятельных главарей террористов, уничтожены 689 боевиков, предотвращено 126 терактов», - отметил Сойлу.