За пять лет в мире погибли или пропали без вести более 30 тыс. мигрантов

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Более 30 тыс. мигрантов погибли или пропали без вести в мире за минувшие пять лет, более 19 тыс. из них утонули.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу Международная организация по миграции (МОМ).

"По меньшей мере 30510 человек погибли во время неорганизованной миграции с 2014 по 2018 год", - заявил на брифинге в Женеве официальный представитель МОМ Джоэл Миллман.

Более 19 тыс. случаев гибели и исчезновения произошло на воде, в том числе при попытках пересечь Средиземное море, Бенгальский залив, а также на реке Рио-Гранде и другие реках или морях.

Как подчеркнул Миллман, эти данные о жертвах следует оценивать как минимальные, поскольку "в официальных источниках отсутствует информация о смертности во время миграции".

Основная причина гибели мигрантов - проблемы с транспортом, отметил Миллман. Около 3,8 тыс. человек умерли из-за тяжелых условий во время миграции, в том числе от обезвоживания. Причины смерти примерно 2 тыс. мигрантов установить не удалось, останки многих из них обнаружили по прошествии недель и месяцев после гибели. О смерти или исчезновении примерно 11,5 тыс. человек в Средиземном море вследствие кораблекрушений стало известно из рассказов их выживших спутников, и тела утонувших так и не были найдены.

В целом удалось установить возраст и пол только четверти погибших мигрантов. Известно, что около 1,6 тыс. из них - дети, около 1,7 тыс. - женщины и более 5 тыс. - мужчины.