За пять часов на выборах президента Польши проголосовали 17,4% избирателей

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Порядка 17,4% избирателей уже проголосовали во втором туре президентских выборов в Польше. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщила 24 мая Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.

Согласно подсчетам ГИК, за первые пять часов работы участков - по состоянию на 12:00 по местному времени (13:00 мск) - к урнам для голосования пришли более 5 млн. человек из около 30 млн. обладающих правом голоса граждан Польши.

Сразу же после закрытия участков в 21:00 (22:00 мск) местные СМИ представят данные экзит-поллов. Как сообщил в субботу представитель компании Ipsos, которая проводит опрос выходящих с избирательных участков граждан, статистическая погрешность не превысит 2%. В связи с тем, что рейтинги кандидатов очень схожи, риск появления такой неточности возрастает.

Около полуночи Ipsos огласит уточненные данные своего исследования, дополненные на основании официальных подсчетов в 500 избирательных участках.

Рейтинги двух претендентов на высший государственный пост - действующего президента Бронислава Коморовского и кандидата от оппозиционной партии "Закон и справедливость" Анджея Дуды - в последние дни перед выборами были почти одинаковы. Как указывают эксперты, отрыв победителя от проигравшего может оказаться очень маленьким.

Официальные итоги голосования ГИК обещает представить к вечеру понедельника или утру вторника.