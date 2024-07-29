За пост лидера консерваторов в Британии намерены бороться шесть кандидатов

Несколько экс-министров намерены побороться за возможность возглавить Консервативную партию Великобритании.

Несколько экс-министров намерены побороться за возможность возглавить Консервативную партию Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

В настоящий момент свое желание побороться за пост выразили шесть кандидатов - бывший глава МИД и МВД Джеймс Клеверли. Он заявил, что хочет вернуть консерваторам репутацию партии, которая "помогает развивать экономику, и помогает людям достигать своих целей". Телеканал отмечает, что среди умеренных консерваторов он считается тем человеком, который может объединить партию.

Вторым свою кандидатуру выдвинул бывший младший министр по вопросам безопасности Том Тугендхат, который уже пытался возглавить партию, когда в отставку ушел бывший лидер и премьер-министр Борис Джонсон.

Еще одним кандидатом является Роберт Дженрик, который занимал министерские посты в правительствах Бориса Джонсона и Риши Сунака. Он покинул свой пост в последнем правительстве, так как выступал против законопроекта об отправке прибывающих в Великобританию нелегалов в Руанду.

Также свою кандидатуру выставил бывший министр труда и пенсий Мел Страйд.

Первой женщиной, объявившей о своем намерении побороться за пост, стала занимавшая при Джонсоне пост главы МВД Прити Пател. В партии она считается представителем правого крыла партии. Пател в случае избрания намерена "объединить партию и вернуть ей аутентичные консервативные ценности".

Последним на данный момент кандидатом стала бывший министр предпринимательства и торговли Кеми Баденох, которая также является представителем правого крыла. Она планирует "снова говорить людям правду" и обновить партию к 2030 году. Баденох, как и Тугендхат, уже ранее выставляла свою кандидатуру.

Вместе с тем необходимое количество поддерживающих ее депутатов смогла собрать бывшая глава МВД Суэлла Браверман. Однако она заявила, что передумала выдвигать свою кандидатуру, так как, по ее словам, соратники по партии называют ее "сумасшедшей, плохой и опасной".

Для выдвижения кандидатуры каждому претенденту необходимо заручиться поддержкой как минимум 10 других членов парламента.