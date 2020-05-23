За последнюю неделю 30 тыс. человек в мире стали жертвами пандемии

Число погибших от коронавируса в мире достигло 340 230 человек.

Как передает Report, за последние 7 дней более 30 тыс. человек стали жертвами пандемии.

Наибольшее количество фактов смерти от вируса зарегистрировано в США (96 007), Великобритании (36 393) и Италии (32 616).

В мире до сих пор зафиксировано 5 млн 318 тыс. случаев заражения, число выздоровевших – минуло 2 млн 169 тыс.

Отметим, что в Азербайджане от коронавируса скончались 46 человек. В нашей стране дор сих пор 3 855 человек поставлен диагноз COVID-19, из них 2 399 выздоровели.

Напомним, что инфекция коронавируса начала распространяться с декабря прошлого года из китайского города Ухань. В настоящее время вирус зарегистрирован в 213 странах и регионах.

ВОЗ 11 февраля назвала присвоила инфекции название COVID-19, а 11 марта объявила пандемию коронавируса.