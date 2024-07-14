За последние сутки Трамп встретился с кандидатами в вице-президенты США

За последние сутки бывший президент США Дональд Трамп провел встречи в своей резиденции в Мар-а-Лаго с несколькими кандидатами на пост вице-президента.
Как передает Report, об этом сообщает ABC News.
Согласно информации, главный кандидат республиканцев встретился с сенаторами Марко Рубио и Джеем Ди Вэнсом, губернатором Северной Дакоты Дагом Бургумом.
Отмечается, что он провел встречи, чтобы определиться, кто будет его напарником в финальной части президентской гонки.
Ранее Трамп заявлял, что назовет своего вице-президента в понедельник, 15 июля, в первый день съезда республиканцев в Милуоки.