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За последние сутки Трамп встретился с кандидатами в вице-президенты США

За последние сутки Трамп встретился с кандидатами в вице-президенты США За последние сутки бывший президент США Дональд Трамп провел встречи в своей резиденции в Мар-а-Лаго с несколькими кандидатами на пост вице-президента.
Другие страны
14 июля 2024 г. 15:42
За последние сутки Трамп встретился с кандидатами в вице-президенты США

За последние сутки бывший президент США Дональд Трамп провел встречи в своей резиденции в Мар-а-Лаго с несколькими кандидатами на пост вице-президента.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News.

Согласно информации, главный кандидат республиканцев встретился с сенаторами Марко Рубио и Джеем Ди Вэнсом, губернатором Северной Дакоты Дагом Бургумом.

Отмечается, что он провел встречи, чтобы определиться, кто будет его напарником в финальной части президентской гонки.

Ранее Трамп заявлял, что назовет своего вице-президента в понедельник, 15 июля, в первый день съезда республиканцев в Милуоки.

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Версия на азербайджанском языке Son sutka ərzində Tramp vitse-prezidentliyə namizədlərlə görüşüb

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