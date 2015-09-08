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    ​За последние сутки таджикские силовики захватили 20 соратников мятежного генерала

    Было конфисковано много оружия

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ За последние 24 часа таджикские правоохранители захватили 20 сторонников мятежного генерала Назарзоды.

    Как передает Report, об этом сообщил источник в правоохранительных органах страны.

    По его словам, было конфисковано много оружия.

    «Только за последние сутки было изъято 15 автоматов Калашникова, один гранатомет, одна снайперская винтовка, шесть пистолетов, большое количество патронов», — заявил источник.

    Ранее 14 сторонников мятежного генерала были убиты.

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