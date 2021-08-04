За последние месяцы боевики "Талибана" убили более 3 тысяч афганцев

Боевики радикального афганского движения "Талибан" за последние месяцы убили более трех тысяч человек в Афганистане.

Боевики радикального афганского движения "Талибан" за последние месяцы убили более трех тысяч человек в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава афганского МИД Мохаммад Ханиф Атмар в ходе встречи с послами и представителями соседних государств.

По его словам, в результате нападений радикалов более 300 тыс. афганцев пришлось покинуть свои дома, также были подорваны порядок и предоставление услуг в половине районов страны.

"На данный момент 18 млн человек находятся в тяжелой гуманитарной ситуации", - сказал министр.

Отмечается, что в ходе встречи глава МИД обсудил с дипломатами шесть важнейших тем: ситуацию в сфере безопасности, присутствие иностранных боевиков в рядах "Талибана", плохую гуманитарную ситуацию, преступления и нарушения прав человека со стороны боевиков, план правительства в сфере безопасности и международное сотрудничество.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан" на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и "Талибан" подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.