Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ За последние 7 лет население Турции возросло на 7 млн. человек.

Как сообщает Report, в 2007 году население Турции составляло 70 586 256, а в 2014 году - 77 695 904 человек.

За последние 7 лет население Анкары увеличилось с 4 466 756 до 5 150 072 человек, Антальи - с 1 789 295 до 2 222 562, Стамбула - с 12 573 836 до 14 377 018 человек.

За эти годы численность населения сократилась в регионах Сивас, Чорум, Токат, Ардахан.