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    За последние 3 недели Индия депортировала в Бангладеш 57 мусульман из Мьянмы

    Информацию распространила издающаяся в Бангладеш газета Dhaka Tribune

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Индия депортировала в Бангладеш еще 18 бежавших из Мьянмы мусульман.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, информацию распространила издающаяся в Бангладеш газета "Dhaka Tribune".

    Отмечается, что 10 из переданных утром 13 октября Бангладеш беженцев - дети, которые уже 3 года находились в одном из лагерей в Басирхате.

    Этим количество мусульман Мьянмы, депортированных Индией в Бангладеш за последние 3 недели, достигло 57 человек. 

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