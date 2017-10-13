За последние 3 недели Индия депортировала в Бангладеш 57 мусульман из Мьянмы

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Индия депортировала в Бангладеш еще 18 бежавших из Мьянмы мусульман.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, информацию распространила издающаяся в Бангладеш газета "Dhaka Tribune".

Отмечается, что 10 из переданных утром 13 октября Бангладеш беженцев - дети, которые уже 3 года находились в одном из лагерей в Басирхате.

Этим количество мусульман Мьянмы, депортированных Индией в Бангладеш за последние 3 недели, достигло 57 человек.