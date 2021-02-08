За подготовку покушения на президента Гаити арестовали 20 человек

Правоохранительные органы Гаити предотвратили покушение на президента республики Жовенеля Моиза и задержали 20 человек, причастных к его подготовке.

Правоохранительные органы Гаити предотвратили покушение на президента республики Жовенеля Моиза и задержали 20 человек, причастных к его подготовке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщает Agence France Presse.

Отмечается, что в настоящий момент задержанные дают показания. "Я благодарю сотрудников, отвечающих за мою безопасность в президентском дворце. Эти люди мечтали совершить покушение на мою жизнь, но их план был сорван", - приводит агентство слова главы государства.

Отметим, что на протяжении нескольких месяцев в карибской стране проходят протестные акции с требованием отставки Моиза. В них также принимают участие представители радикальных группировок.