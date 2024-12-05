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За отставку Макрона высказались 54% опрошенных французов

За отставку Макрона высказались 54% опрошенных французов 54% граждан Франции одобряют идею, согласно которой президент Эмманюэль Макрон должен уйти с должности для проведения досрочных выборов в 2025 году.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 17:41
За отставку Макрона высказались 54% опрошенных французов

54% граждан Франции одобряют идею, согласно которой президент Эмманюэль Макрон должен уйти с должности для проведения досрочных выборов в 2025 году.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса Cluster17 для издания Le Point.

В ходе опроса респонденты могли выразить мнение насчет недавнего вотума недоверия премьер-министру Мишелю Барнье. 47% респондентов одобряют вынесение вотума недоверия правительству Барнье, 41% - не поддерживают это решение, остальные участники опроса затруднились ответить.

Накануне нижняя палата парламента Франции - Национальное собрание - вынесла вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, инициированный левой коалицией "Новый народный фронт". За недоверие проголосовал 331 депутат. Для вотума было необходимо 288 голосов. Вотум недоверия правительству был вынесен во Франции впервые с 1962 года - тогда парламент отстранил от власти правительство Жоржа Помпиду.

Ранее Макрон заявил, что не уйдет в отставку в случае, если в результате вотума недоверия правительство Барнье лишится власти. Le Figaro отмечает, что призывы к отставке Макрона раздаются главным образом из лагеря левых сил.

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Версия на английском языке 54% of French respondents support Macron's resignation

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