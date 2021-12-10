О нас
Report Georgia
Аудио новости

За неделю в мире выявлено 4,4 млн заразившихся коронавирусом

За неделю в мире выявлено 4,4 млн заразившихся коронавирусом Число выявленных за семь дней случаев заражения коронавирусом в мире на 0,3 млн превысило показатели предыдущей недели и достигло 4,4 млн.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 20:29
За неделю в мире выявлено 4,4 млн заразившихся коронавирусом

Число выявленных за семь дней случаев заражения коронавирусом в мире на 0,3 млн превысило показатели предыдущей недели и достигло 4,4 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таким образом, заболеваемость на планете вернулась к уровню конца августа.

Смертность при этом серьезно не растет - за последние семь дней в мире умерли 53,3 тыс. заразившихся, что примерно на 1 тыс. больше, чем за предшествующие.

Больше всего заразившихся - около 110 тыс. в сутки - выявляют по-прежнему в США. При этом темпы распространения инфекции, которые активно снижались в стране в октябре, снова растут и уже достигли уровня начала осени.

Во Франции за неделю выявили свыше 330 тыс. случаев заражения, по сравнению с прошлой неделей рост составил сразу 30%. В Германии, где зарегистрировали примерно столько же инфицированных, напротив, заболеваемость снизилась почти на четверть.

В Великобритании впервые с конца октября стали выявлять более 50 тыс. заболевших в день. В британском агентстве по безопасности в области здравоохранения полагают, что новый штамм "омикрон" может стать доминирующим в Соединенном Королевстве менее чем через месяц.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 20
В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 20
10 декабря 2021 г. 20:56
В двух департаментах Франции объявлен красный уровень опасности из-за наводнений
В двух департаментах Франции объявлен красный уровень опасности из-за наводнений
10 декабря 2021 г. 19:47
Глава МИД Литвы подал в отставку
Глава МИД Литвы подал в отставку
10 декабря 2021 г. 19:22
На Кипре подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом
На Кипре подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом
10 декабря 2021 г. 18:39
В Бразилии инфляция достигла максимума за 18 лет
В Бразилии инфляция достигла максимума за 18 лет
10 декабря 2021 г. 17:25
Германия обязалась принять 25 тыс. беженцев из Афганистана
Германия обязалась принять 25 тыс. беженцев из Афганистана
10 декабря 2021 г. 17:05
В Нигерии в мечети боевики убили девять человек
В Нигерии в мечети боевики убили девять человек
10 декабря 2021 г. 16:28
Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
10 декабря 2021 г. 14:43
В Иордании зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом
В Иордании зафиксировали первые два случая заражения "омикрон"-штаммом
10 декабря 2021 г. 13:22
В Японии выявили восемь новых случаев заражения омикрон-штаммом
В Японии выявили восемь новых случаев заражения "омикрон"-штаммом
10 декабря 2021 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi