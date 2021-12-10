За неделю в мире выявлено 4,4 млн заразившихся коронавирусом

Число выявленных за семь дней случаев заражения коронавирусом в мире на 0,3 млн превысило показатели предыдущей недели и достигло 4,4 млн.

Число выявленных за семь дней случаев заражения коронавирусом в мире на 0,3 млн превысило показатели предыдущей недели и достигло 4,4 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таким образом, заболеваемость на планете вернулась к уровню конца августа.

Смертность при этом серьезно не растет - за последние семь дней в мире умерли 53,3 тыс. заразившихся, что примерно на 1 тыс. больше, чем за предшествующие.

Больше всего заразившихся - около 110 тыс. в сутки - выявляют по-прежнему в США. При этом темпы распространения инфекции, которые активно снижались в стране в октябре, снова растут и уже достигли уровня начала осени.

Во Франции за неделю выявили свыше 330 тыс. случаев заражения, по сравнению с прошлой неделей рост составил сразу 30%. В Германии, где зарегистрировали примерно столько же инфицированных, напротив, заболеваемость снизилась почти на четверть.

В Великобритании впервые с конца октября стали выявлять более 50 тыс. заболевших в день. В британском агентстве по безопасности в области здравоохранения полагают, что новый штамм "омикрон" может стать доминирующим в Соединенном Королевстве менее чем через месяц.