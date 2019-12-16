​За неделю в Мексике застрелили 12 полицейских

Не менее 12 сотрудников полиции погибли в течение недели в центральной части Мексики.

Как передает Report, последней жертвой бандитов стала сотрудница полиции города Ирапуато, которую застрелили в магазине.

В штате Гуанахуато за неделю были застрелены семь полицейских в городе Вильягран, в городе Ирапуато - трое, еще по одному человеку преступники убили в Леоне и Селайе.

С начала года всего на территории этого штата Мексики были убиты более 65 полицейских.

Штат в текущем году возглавил рейтинг самых опасных регионов Мексики.