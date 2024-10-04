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За неделю США вывезли из Ливана 350 человек

За неделю США вывезли из Ливана 350 человек Около 350 американских граждан и обладателей вида на жительство в США покинули Ливан за прошедшую неделю на организованных Вашингтоном рейсах.
Другие страны
4 октября 2024 г. 16:03
За неделю США вывезли из Ливана 350 человек

Около 350 американских граждан и обладателей вида на жительство в США покинули Ливан за прошедшую неделю на организованных Вашингтоном рейсах.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Госдеп США.

Последний из этих самолетов приземлился в пятницу во Франкфурте. Борт был рассчитан на перевозку 300 пассажиров, но в самолете находились только 97 человек.

За прошедшую неделю более 6 тыс. американских граждан обратились в посольство США в Бейруте за информацией о выезде из страны.

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Версия на английском языке Hundreds of Americans leave Lebanon on US contract flights
Версия на азербайджанском языке Bir həftə ərzində 350 ABŞ vətəndaşı Livanı tərk edib

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