За неделю США вывезли из Ливана 350 человек

Около 350 американских граждан и обладателей вида на жительство в США покинули Ливан за прошедшую неделю на организованных Вашингтоном рейсах.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Госдеп США.
Последний из этих самолетов приземлился в пятницу во Франкфурте. Борт был рассчитан на перевозку 300 пассажиров, но в самолете находились только 97 человек.
За прошедшую неделю более 6 тыс. американских граждан обратились в посольство США в Бейруте за информацией о выезде из страны.