За месяц тысячи граждан Афганистана попросили убежища в Германии

В Германию за месяц до того, как "Талибан" установил полный контроль над Афганистаном, прибыло 2 353 гражданина страны.

В Германию за месяц до того, как "Талибан" установил полный контроль над Афганистаном, прибыло 2 353 гражданина страны.

Об этом европейскому бюро Report сообщили в Федеральном управлении Германии по делам миграции и беженцев.

В ведомстве отметили, что в июле чаще всего убежище просили граждане Сирии – 4 759 человек.

За последние три месяца также выросли обращения граждан Турции. В мае их было 229, в июне – 412, а в июле – 576.

Всего же, в прошлом месяце 3 091 человек получили статус беженцев в соответствии с Женевской конвенцией. За этот период 2 458 гражданам Азербайджана было отказано в получении аналогичного статуса.

В федеральном управлении добавили, что в настоящее время рассматривается вопрос предоставления статуса беженца еще 23 850 людям, временно размещенным в лагерях на территории Греции.