За мандат депутата Сейма Литвы будут бороться 1 769 кандидатов

Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы получила заявительные документы от списков кандидатов 17 политических партий и одной коалиции для участия в выборах в Сейм.

Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы получила заявительные документы от списков кандидатов 17 политических партий и одной коалиции для участия в выборах в Сейм.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ГИК.

Отмечается, что всего за мандат 141 депутата Сейма планируют побороться 1 769 будущих кандидатов. Это число еще может измениться, если выяснится, что некоторые из них не соответствуют требованиям Избирательного кодекса.

В предыдущих выборах в Сейм, которые прошли в 2020 году, ГИК зарегистрировала 1 754 кандидата, в 2016 году - 1 415.

До пятницы политические партии, планирующие участвовать в выборах в Сейм, могли сформировать коалицию и составить единый список кандидатов.

В ГИК отметили, что поступило одно заявление о создании коалиции. Три партии объединились в Коалицию мира (Партия труда, Партия литовской христианской демократии, Партия жемайтов).

Всего эти политические организации выдвинули 1 755 кандидатов по многомандатным избирательным спискам и одномандатным округам. Еще 14 человек выдвигают свои кандидатуры самостоятельно.