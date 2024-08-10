О нас

За мандат депутата Сейма Литвы будут бороться 1 769 кандидатов

За мандат депутата Сейма Литвы будут бороться 1 769 кандидатов Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы получила заявительные документы от списков кандидатов 17 политических партий и одной коалиции для участия в выборах в Сейм.
Другие страны
10 августа 2024 г. 14:40
За мандат депутата Сейма Литвы будут бороться 1 769 кандидатов

Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы получила заявительные документы от списков кандидатов 17 политических партий и одной коалиции для участия в выборах в Сейм.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ГИК.

Отмечается, что всего за мандат 141 депутата Сейма планируют побороться 1 769 будущих кандидатов. Это число еще может измениться, если выяснится, что некоторые из них не соответствуют требованиям Избирательного кодекса.

В предыдущих выборах в Сейм, которые прошли в 2020 году, ГИК зарегистрировала 1 754 кандидата, в 2016 году - 1 415.

До пятницы политические партии, планирующие участвовать в выборах в Сейм, могли сформировать коалицию и составить единый список кандидатов.

В ГИК отметили, что поступило одно заявление о создании коалиции. Три партии объединились в Коалицию мира (Партия труда, Партия литовской христианской демократии, Партия жемайтов).

Всего эти политические организации выдвинули 1 755 кандидатов по многомандатным избирательным спискам и одномандатным округам. Еще 14 человек выдвигают свои кандидатуры самостоятельно.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
6 августа 2024 г. 16:35
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
4 августа 2024 г. 22:51
Израиль довел до Ирана и Хезболлах, что гибель мирных жителей является красной линией
Израиль довел до Ирана и "Хезболлах", что гибель мирных жителей является красной линией
8 августа 2024 г. 08:56
Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере труда
Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере труда
3 августа 2024 г. 16:13
КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг
КСИР: Хания был убит при помощи снаряда с боевой частью массой около 7 кг
3 августа 2024 г. 16:16
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
7 августа 2024 г. 01:11
Фактическая погода: В Гусарском районе выпал град
ВидеоФактическая погода: В Гусарском районе выпал град
4 августа 2024 г. 17:23
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
5 августа 2024 г. 22:10
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
8 августа 2024 г. 22:20
Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль
Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль
8 августа 2024 г. 02:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi