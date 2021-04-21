За контрабанду бриллиантов на $6 млн в Китае задержали 20 человек

Полиция Шанхая задержала 20 человек из преступной группировки, организовавшей контрабандный ввоз в Китай бриллиантов более чем на 40 млн юаней (около 6,14 млн долларов США)

Полиция Шанхая задержала 20 человек из преступной группировки, организовавшей контрабандный ввоз в Китай бриллиантов более чем на 40 млн юаней (около 6,14 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная газета Shanghai Daily .

В полиции указали, что преступники начали приобретать драгоценные камни за рубежом через различные онлайн-ресурсы с июля прошлого года. Бриллианты завозились в материковую часть Китая контрабандным путем внутри других товаров через специальный административный район Гонконг (Сянган).

Всего правоохранителям удалось конфисковать свыше 250 изделий с бриллиантами и около 100 пакетов с мелкими камнями. Задержания подозреваемых были проведены полицией в Шанхае, Пекине и южной провинции Гуандун. Расследование данного дела продолжается.