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За контрабанду бриллиантов на $6 млн в Китае задержали 20 человек

За контрабанду бриллиантов на $6 млн в Китае задержали 20 человек Полиция Шанхая задержала 20 человек из преступной группировки, организовавшей контрабандный ввоз в Китай бриллиантов более чем на 40 млн юаней (около 6,14 млн долларов США)
Другие страны
21 апреля 2021 г. 08:52
За контрабанду бриллиантов на $6 млн в Китае задержали 20 человек

Полиция Шанхая задержала 20 человек из преступной группировки, организовавшей контрабандный ввоз в Китай бриллиантов более чем на 40 млн юаней (около 6,14 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная газета Shanghai Daily.

В полиции указали, что преступники начали приобретать драгоценные камни за рубежом через различные онлайн-ресурсы с июля прошлого года. Бриллианты завозились в материковую часть Китая контрабандным путем внутри других товаров через специальный административный район Гонконг (Сянган).

Всего правоохранителям удалось конфисковать свыше 250 изделий с бриллиантами и около 100 пакетов с мелкими камнями. Задержания подозреваемых были проведены полицией в Шанхае, Пекине и южной провинции Гуандун. Расследование данного дела продолжается.

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Версия на английском языке 20 people detained for smuggling diamonds worth $6M in China

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