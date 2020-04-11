​За информацию о лидере "Хезболлах" обещают 10 миллионов долларов

США объявили награду в 10 миллионов долларов за информацию о лидере ливанского движения "Хезболлах" в Ираке Мухаммеде Кавтарани.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Награда предлагается за "информацию о деятельности, связях и знакомых" Кавтарани, который назван "высокопоставленным военным командиром" движения в Ираке. США считают "Хезболлах" террористической организацией.

"Мухаммед Кавтарани - высокопоставленный лидер сил "Хезболлах" в Ираке, он взял на себя часть политической координации связанных с Ираном военизированных группировок, которые ранее организовывал Касем Сулеймани", - говорится в сообщении.

США убили иранского генерала Сулеймани в январе в Багдаде в ходе спецоперации.