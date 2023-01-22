За год ряды ВС Великобритании покинули свыше 16 тыс. военнослужащих

Свыше 16 тыс. британских военнослужащих покинули в 2022 году ряды вооруженных сил, что стало максимальным показателем за последние шесть лет.

Свыше 16 тыс. британских военнослужащих покинули в 2022 году ряды вооруженных сил, что стало максимальным показателем за последние шесть лет.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Mirror.

По ее информации, число новобранцев в свою очередь составило 12 тыс., что на 5 тыс. меньше, чем в 2021 году.

Как отмечается в материале, в качестве основной причины увольнения со службы военные называют некомфортные жилищные условия и отсутствие реального роста заработной платы.

Общая численность ВС Соединенного Королевства составляет порядка 145 тыс. человек.