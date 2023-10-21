За две недели из Газы по Израилю выпустили почти 7 тыс. ракет

Палестинские радикалы из сектора Газа за две недели обострения конфликта с Израилем запустили по территории еврейского государства свыше 6,9 тыс. ракет, при этом израильские военные уничтожили свыше 1 тыс. сторонников организации ХАМАС.

Палестинские радикалы из сектора Газа за две недели обострения конфликта с Израилем запустили по территории еврейского государства свыше 6,9 тыс. ракет, при этом израильские военные уничтожили свыше 1 тыс. сторонников организации ХАМАС.

Как сообщает Report , такую статистику привела пресс-служба Армии обороны Израиля в соцсети Х (ранее Twitter).

"Война с ХАМАС. Итоги двух недель: более 6 900 ракет выпущено из Газы по Израилю (более 450 неудачных запусков внутри Газы). Более 1 400 убитых, более 4 600 раненых, более 200 взято в заложники.

Нейтрализованы более 1 000 террористов ХАМАС, многие из них - после проникновения в Израиль. Ликвидированы десятки ключевых главарей террористов ХАМАС", - говорится в сводке.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.