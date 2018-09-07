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    За девять месяцев из США выслали 191 тыс. нелегальных иммигрантов

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Свыше 191 тыс. нелегальных иммигрантов были высланы из США за первые девять месяцев текущего финансового года, который завершится 30 сентября. 

    Как передает Report, об этом сообщила в пятницу газета The Washington Times со ссылкой на обнародованную федеральной Службой иммиграционного и таможенного контроля статистику (СИТК).

    Как отмечает издание, число депортированных выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года. Согласно данным СИТК, из Америки выдворялись в основном те, кто пытался проникнуть в страну тайком и был задержан на границе с Мексикой, а также арестованные за совершение различных правонарушений уже на территории США "нелегалы". Число таких арестов возросло в нынешнем году на 17%.

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