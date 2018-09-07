За девять месяцев из США выслали 191 тыс. нелегальных иммигрантов

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Свыше 191 тыс. нелегальных иммигрантов были высланы из США за первые девять месяцев текущего финансового года, который завершится 30 сентября.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу газета The Washington Times со ссылкой на обнародованную федеральной Службой иммиграционного и таможенного контроля статистику (СИТК).

Как отмечает издание, число депортированных выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года. Согласно данным СИТК, из Америки выдворялись в основном те, кто пытался проникнуть в страну тайком и был задержан на границе с Мексикой, а также арестованные за совершение различных правонарушений уже на территории США "нелегалы". Число таких арестов возросло в нынешнем году на 17%.