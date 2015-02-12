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    ​За 5 дней в Сирии погибли 178 человек

    Среди погибших 28 женщин, 29 детей

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В пригороде Дамаска Восточной Гуте, которая вот уже два года находится в осаде, в продолжающихся пять дней нападениях сил режима Асада погибли 178 человек, более 370 получили ранение.

    Как передает Report, согласно докладу сирийской правозащитной организации SNHR, в нападениях правительственных сил с 5 по 9 февраля в Восточной Гуте погибли 143 мирных граждан, 35 вооруженных оппозиционеров, в общей сложности 178 человек.

    Среди погибших 28 женщин, 29 детей. В документе сообщается также, что за пять дней ранение получили 60 детей, 75 женщин, всего 370 человек.

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