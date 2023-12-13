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За 2023 год хакеры украли около $1,7 млрд из различных криптопроектов

За 2023 год хакеры украли около $1,7 млрд из различных криптопроектов С начала 2023 года хакеры похитили около $1,7 млрд из различных криптопроектов.
Другие страны
13 декабря 2023 г. 03:15
За 2023 год хакеры украли около $1,7 млрд из различных криптопроектов

С начала 2023 года хакеры похитили около $1,7 млрд из различных криптопроектов.

Как сообщает Report, об этом говорится в исследовании компании TRM Labs.

Это более чем в два раза меньше по сравнению с 2022 годом, когда потери от кибератак составили $4 млрд.

По словам экспертов, в этом году хакерам стало сложнее добирать до чужих криптокошельков благодаря улучшениям мер безопасности и более активной работы правоохранительных органов.

В TRM Labs отметили, что 70% из украденных криптовалютных активов были похищены в результате 10 крупнейших кибератак. Среди них были взломы сервиса децентрализованного кредитования Euler Finance, соединяющего разные блокчейны моста Multichain и криптобиржи Poloniex. Каждая из этих операций принесла злоумышленникам по $100 млн.

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