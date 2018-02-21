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    За 2 дня в Сирии погибли более 100 человек - ООН

    Пять госпиталей или медицинских пунктов в Восточной Гуте подверглись авиаударам

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поступают сообщения о гибели более 100 человек в Восточной Гуте в пригороде Дамаска от обстрелов за последние два дня.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    "Поступают сообщения о том, что с понедельника в Восточной Гуте были убиты более 100 человек, среди них по меньшей мере 13 детей. Пять госпиталей или медицинских пунктов в Восточной Гуте подверглись авиаударам", - говорится в заявлении Дюжаррика.

    По оценкам ООН, в осажденном анклаве находятся около 400 тысяч человек. В ООН отметили, что Восточная Гута является зоной деэскалации. 

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