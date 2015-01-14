За 2,5 месяца на севере Синая ликвидированы свыше 200 боевиков

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Египетская армия совместно с МВД уничтожила за последние два с половиной месяца на севере Синайского полуострова 206 боевиков действующих там экстремистских группировок. Такие данные приводит сегодня новостной портал газеты "Аль-Яум ас-Сабиа", подводя итоги 80-дневной масштабной операции ВС и полиции АРЕ на Синае, которая началась после совершенного 24 октября прошлого года теракта на крупном армейском КПП.

Тогда в результате скоординированной атаки в районе города Шейх-Зувейд погиб 31 солдат и офицер, напоминает Report со ссылкой на ТАСС. Сначала смертник подорвал заминированный автомобиль на блокпосту, который был практически полностью разрушен. После этого группа боевиков штурмовала расположение силовиков, добивая выживших после взрыва и захватывая находившееся на КПП оружие и боеприпасы.

Ответственность за эту вылазку взяла на себя группировка "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), которая стоит за большинством диверсий, совершенных в Египте после низложения армией исламистов летом 2013 года. Недавно ее главари объявили о том, что присягают на верность лидеру считающейся крупнейшей в мире террористической структуры "Исламское государство" и меняют название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай").