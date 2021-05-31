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За 16 дней до саммита РФ и США в Женеве несколько гостиниц полностью забронировали

За 16 дней до саммита РФ и США в Женеве несколько гостиниц полностью забронировали По меньшей мере три пятизвездочные гостиницы полностью забронированы на 15-16 июня в Женеве, где 16 июня состоится российско-американский саммит
Другие страны
31 мая 2021 г. 11:12
За 16 дней до саммита РФ и США в Женеве несколько гостиниц полностью забронировали

По меньшей мере три пятизвездочные гостиницы полностью забронированы на 15-16 июня в Женеве, где 16 июня состоится российско-американский саммит.

Как передает Report, об отсутствии свободных мест сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС InterContinental, President Wilson и Beau-Rivage, тогда как резервирование возможно в целом ряде других отелей аналогичного уровня.

"Гостиница заполнена", - сказали в InterContinental. "На настоящий момент все забронировано", - констатировали в President Wilson. "Мест на эти даты нет", - сообщили в Beau-Rivage.

Эти три гостинцы неоднократно принимали в прошлом международные встречи.

Хотя конкретное место проведения саммита в Женеве пока не объявлено, швейцарская пресса называет InterContinental наиболее вероятной площадкой для встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

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