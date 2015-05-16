Южный Судан: возобновились бои за город Малакал

16 мая, 2015 18:59

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/В Южном Судане возобновились бои между правительственными войсками и вооруженными повстанцами. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, боевики совершили нападение на город Малакал на севере страны. Ранее войска, как сообщалось, чтобы предотвратить захват города, атаковали повстанцев. Посреднические силы Восточно-Африканского регионального блока обвинили правительственные войска в необоснованном применении силы в ходе наступления.