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    Южный Судан: возобновились бои за город Малакал

    Войска, как сообщалось, чтобы предотвратить захват города, атаковали повстанцев

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/В Южном Судане возобновились бои между правительственными войсками и вооруженными повстанцами.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, боевики совершили нападение на город Малакал на севере страны. 

    Ранее войска, как сообщалось, чтобы предотвратить захват города, атаковали повстанцев. 

    Посреднические силы Восточно-Африканского регионального блока обвинили правительственные войска в необоснованном применении силы в ходе наступления.

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