О нас

Южный Судан настоял на отмене введенного ООН против него оружейного эмбарго

Южный Судан настоял на отмене введенного ООН против него оружейного эмбарго Южный Судан выступает за отмену введенного ООН эмбарго на поставки оружия в страну.
Другие страны
21 сентября 2023 г. 20:21
Южный Судан настоял на отмене введенного ООН против него оружейного эмбарго

Южный Судан выступает за отмену введенного ООН эмбарго на поставки оружия в страну.

Как передает Report, об этом заявил президент Южного Судана Салва Киир, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы призываем ООН отменить оружейное эмбарго, чтобы была возможность безопасно провести предстоящие в стране в следующем году выборы", - сказал глава государства. По его мнению, международное эмбарго на поставки оружия в Южный Судан "мешает эффективным действиям сил безопасности, которые должны обеспечить спокойствие в ходе предстоящего плебисцита". Как указал президент, власти страны, подписавшие мирное соглашение в 2018 году, "намерены завершить переходный период посредством проведения всеобщих выборов, которые намечены на 2024 год".

Салва Киир также заявил, что, по его убеждению, "образование является ключом к оперативному достижению программы ООН по целям устойчивого развития". В этой связи он указал, что в его стране начал действовать закон о бесплатном образовании на всех уровнях, включая высшее. "Это позволило 2,3 млн детей реально получить доступ к образованию, в том числе южносуданским девочкам", - пояснил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что с начала вооруженного конфликта в соседнем Судане в апреле 2023 года на территорию Южного Судана прибыли "тысячи беженцев". "Это стало испытанием для приграничных южносуданских районов, в которых начался гуманитарный кризис", - указал Салва Киир. Он призвал международное сообщество предоставить "достаточную и устойчивую" помощь беженцам, оказавшимся на южносуданской территории в результате конфликта. Салва Киир подтвердил приверженность Южного Судана "миру и стабильности в Судане".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19
Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
ФотоГенпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
16 сентября 2023 г. 18:57
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
17 сентября 2023 г. 12:04
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
18 сентября 2023 г. 00:51
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
В Исмаиллы пропала 17-летняя девушка
ФотоВ Исмаиллы пропала 17-летняя девушка
16 сентября 2023 г. 13:09
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране
16 сентября 2023 г. 22:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi