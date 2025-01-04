Южные районы Израиля подверглись обстрелу со стороны Газы

Палестинские радикалы из сектора Газа снова обстреляли приграничные районы на юге Израиля.

Палестинские радикалы из сектора Газа снова обстреляли приграничные районы на юге Израиля.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Согласно информации, военные зафиксировали запуск по меньшей мере одной ракеты из северной части палестинского анклава. Снаряд упал в районе контрольно-пропускного пункта "Эрез".

Отмечается, что из-за ракетной угрозы в окрестностях приграничного израильского поселка Нетив-ха-Асара объявлялась воздушная тревога. Сообщений о пострадавших не поступало.

Обстрелы израильской территории со стороны сектора Газа, почти прекратившиеся во второй половине 2024 года, заметно участились в последние недели. Армия Израиля также наращивает интенсивность ударов по анклаву.