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Южные районы Израиля подверглись обстрелу со стороны Газы

Южные районы Израиля подверглись обстрелу со стороны Газы Палестинские радикалы из сектора Газа снова обстреляли приграничные районы на юге Израиля.
Другие страны
4 января 2025 г. 20:23
Южные районы Израиля подверглись обстрелу со стороны Газы

Палестинские радикалы из сектора Газа снова обстреляли приграничные районы на юге Израиля.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Согласно информации, военные зафиксировали запуск по меньшей мере одной ракеты из северной части палестинского анклава. Снаряд упал в районе контрольно-пропускного пункта "Эрез".

Отмечается, что из-за ракетной угрозы в окрестностях приграничного израильского поселка Нетив-ха-Асара объявлялась воздушная тревога. Сообщений о пострадавших не поступало.

Обстрелы израильской территории со стороны сектора Газа, почти прекратившиеся во второй половине 2024 года, заметно участились в последние недели. Армия Израиля также наращивает интенсивность ударов по анклаву.

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