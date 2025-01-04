Южные районы Израиля подверглись обстрелу со стороны Газы

Палестинские радикалы из сектора Газа снова обстреляли приграничные районы на юге Израиля.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Согласно информации, военные зафиксировали запуск по меньшей мере одной ракеты из северной части палестинского анклава. Снаряд упал в районе контрольно-пропускного пункта "Эрез".
Отмечается, что из-за ракетной угрозы в окрестностях приграничного израильского поселка Нетив-ха-Асара объявлялась воздушная тревога. Сообщений о пострадавших не поступало.
Обстрелы израильской территории со стороны сектора Газа, почти прекратившиеся во второй половине 2024 года, заметно участились в последние недели. Армия Израиля также наращивает интенсивность ударов по анклаву.