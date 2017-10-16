Южные районы Израиля обстреляны ракетами с Синайского полуострова

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Накануне из приграничных районов Египта на Синайском полуострове по территории регионального совета Эшколь на юге Израиля были запущены две ракеты. Такую информацию сообщили представители пресс-службы израильской армии.

Как сообщает Report, военные не сообщили о пострадавших или ущербе. Военные также проинформировали, что на территории округа Эшколь, прилегающего в сектору Газа, ранее в воскресенье звучала сирена воздушной тревоги.

В последнее время север Синая превратился в наиболее горячую точку на карте Египта, напоминает ТАСС. В регионе экстремисты регулярно нападают на армейские и полицейские кордоны. В течение нескольких лет армия и полиция Египта проводят кампанию против радикальных группировок, которые действуют в северных районах Синая. Наиболее одиозная из них – "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшая на верность террористической организации ИГИЛ и сменившая название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай").