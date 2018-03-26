Южную Корею окутал ядовитый смог

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Правительство Республики Корея ввело сегодня экстренные меры реагирования в связи с повышенной концентрацией опасных микрочастиц в атмосфере. В настоящее время в среднем по стране их уровень превышает безопасный в четыре-пять раз. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве охраны окружающей среды.

Во многих регионах страны власти для борьбы со смогом ограничили автомобильный трафик, закрыли общественные парковки, сократили часы работы загрязняющих воздух предприятий.

Концентрация наиболее вредных мелкодисперсных частиц PM2.5 в южнокорейской столице превышает 125 микрограмм на кубический метр, при установленном ВОЗ безопасном уровне в 25.