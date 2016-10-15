Южном Судане за неделю погибли порядка шестидесяти человек

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 60 человек погибли за неделю в Южном Судане в результате различных актов насилия.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя арми.

Представитель армии Лул Руай Коанг (Lul Ruai Koang) заявил, что повстанцы "сжигали мирных жителей, наносили увечья женщинам, похищали детей и поджигали недвижимость". По его словам, вооруженные люди, лояльные бывшему вице-президенту страны Риеку Машару, убили 11 правительственных военнослужащих и 28 мирных жителей в период с прошлой субботы по текущий четверг.

Военные, в свою очередь, ликвидировали 21 повстанца.

Конфликт в Южном Судане начался в 2013 году спустя два года после обретения страной независимости от Судана