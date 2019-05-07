​Южнокорейский министр объединения посетит в среду офис связи в КНДР

Министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль посетит 8 мая межкорейский офис связи в Кэсоне на территории КНДР.

Об этом сообщил во вторник агентству Yonhap неназванный представитель ведомства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, это будет первая поездка Ким Ён Чхоля на Север в качестве руководителя Минобъединения. "Министр ознакомится с работой офиса, который играет важную роль в отношениях Сеула и Пхеньяна", - отметил представитель ведомства. По его словам, Ким Ён Чхоль в ходе поездки не планирует переговоров с северокорейской стороной.

Межкорейский офис связи в Кэсоне начал работу в сентябре 2018 года. На постоянной основе там трудятся около 50 южнокорейцев. Планировалось, что представители Севера и Юга будут встречаться там еженедельно для обсуждения актуальных двусторонних вопросов. Однако такие встречи не проводятся уже десятую неделю подряд.

Город Кэсон находится примерно в 20 км к северу от демилитаризованной зоны, разделяющей Корейский полуостров на два государства. До 2016 года там действовал технопарк, в котором на южнокорейских предприятиях трудились северокорейские рабочие. Он был закрыт по инициативе Сеула в ответ на проведенные Пхеньяном ядерные испытания.