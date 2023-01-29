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Южнокорейский солдат случайно открыл огонь во время учений на границе с КНДР

Южнокорейский солдат случайно открыл огонь во время учений на границе с КНДР Южнокорейский солдат по ошибке открыл огонь из пулемета в ходе учений вблизи границы с КНДР. Военные Республики Корея оповестили Пхеньян о случайном характере инцидента.
Другие страны
29 января 2023 г. 08:13
Южнокорейский солдат случайно открыл огонь во время учений на границе с КНДР

Южнокорейский солдат по ошибке открыл огонь из пулемета в ходе учений вблизи границы с КНДР. Военные Республики Корея оповестили Пхеньян о случайном характере инцидента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Происшествие было зафиксировано в провинции Канвондо, южнокорейский военнослужащий выпустил четыре боевые пули. Все снаряды упали к югу от военной демаркационной линии и не нанесли ущерба. Никакой стрельбы во время тех тренировок не планировалось.

Южнокорейские вооруженные силы немедленно оповестили КНДР о непреднамеренном характере инцидента, повторив свое сообщение несколько раз, но усилили меры безопасности.

"Никаких особых сигналов со стороны Севера не выявлено, идет расследование по установлению причин случившегося", - добавили в южнокорейской военной части.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Cənubi Koreya əsgəri Şimali Koreya ilə sərhəd yaxınlığında səhvən atəş açıb”

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